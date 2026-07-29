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Anggota DPR Haji Bakri Meninggal Dunia, Eddy Soeparno Berduka: Beliau Orang Baik

Anggota DPR Haji Bakri Meninggal Dunia, Eddy Soeparno Berduka: Beliau Orang Baik
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Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno (kanan) saat berdiskusi dengan Anggota DPR Haji Bakri.Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Duka Eddy Soeparno atas Berpulangnya Anggota DPR RI H. Bakri*

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan duka cita atas berpulangnya Anggota DPR Fraksi PAN H.A Bakri.

Diketahui, Haji Bakri yang merupakan Anggota Komisi V DPR dari Daerah Pemilihan Jambi meninggal dunia di RS Siloam pada Selasa, 28 Juli 2026.

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"Innailillahi wa inailaihirojiun. Kami turut berduka cita yang mendalam atas wafatnya sahabat kami H.A Bakri," kata Eddy dalam keterangannya, Rabu (29/7).

Waketum PAN ini mengatakan selama ini mengenal sosok Haji Bakri sebagai pribadi yang selalu ringan tangan membantu sesama sekaligus konsisten pada amanah sebagai wakil rakyat.

"Saya bersaksi  beliau adalah orang yang baik dan selalu ringan tangan membantu sesama. Sosok yang amanah pada jabatan dan menunaikan tugas sebaik-sebaiknya pada konstituen di daerah," ujar Eddy.

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Eddy menyampaikan H. Bakri juga merupakan salah satu kader terbaik dengan pengalaman panjang baik di daerah maupun ketika berkiprah sebagai tokoh nasional.

Eddy menyebut almarhum adalah salah seorang kader unggulan Partai Amanat Nasional dengan berbagai capaiannya dan pengalaman panjang dalam pengabdian di partai.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno turut berduka atas meninggalnya Anggota DPR Fraksi PAN Haji Bakri

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