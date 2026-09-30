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Anggota DPR Ini Ingatkan Pimpinan ORI soal Santet Gegara Sidak Lapas Cibinong

Anggota DPR Ini Ingatkan Pimpinan ORI soal Santet Gegara Sidak Lapas Cibinong
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Anggota Komisi II DPR Zulkifli Anwar saat rapat dengan pimpinan Ombudsman RI membahas fasilitas mewah Lapas Cibinong, Selasa (29/9/2026). Foto: Tangkapan Layar

jpnn.com - Anggota Komisi II DPR Zulkifli Anwar bicara soal santet ketika rapat dengan pimpinan Ombudsman RI membahas masalah inspeksi mendadak (sidak) lembaga itu ke Lapas Kelas II A Cibinong, Jawa Barat.

Diketahui, sidak tim Ombudsman ke Lapas Cibinong pada Rabu (23/9/2026) lalu bikin heboh lantaran menguak adanya fasilitas mewah di dalam kawasan penjara itu.

Nah, dalam rapat dengan Ombudsman RI kemarin, Zulkifli hanya berpesan agar pimpinan lembaga itu menjaga diri masing-masing.

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"Sebagai mitra, sebagai senior, hanya satu saja pesan saya, jaga diri kalian masing-masing," kata Zulkifli dalam rapat di Komisi II DPR RI, Selasa (29/9//2026).

Menurut legislator Fraksi Partai Demokrat itu, apa yang dilakukan Ombudsman banyak yang mendukung, tetapi banyak pula yang tidak menerima atau tidak puas.

"Jadi, secara pribadi, saya sampaikan, jaga diri kalian masing-masing. Jangan kalian kena santet. Itu saja," lanjutnya mengingatkan.

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"Saya hanya mengingatkan. Kalau tidak percaya kita buktikan. Sependapat enggak? Setuju, ndak? Jawab, setuju, ndak? Makasih," tambah Zulkifli.

Dalam forum itu, Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin juga menyarankan pimpinan Ombudsman memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum.

Anggota Komisi II DPR Zulkifli Anwar bicara soal santet ketika rapat dengan pimpinan Ombudsman RI membahas masalah Lapas Cibinong. Begini kalimatnya.

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