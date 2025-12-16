Anggota DPR Kirim Bantuan Subsidi Pembangunan Rumah di Sumbar

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Athari Gauthi Ardi menyerahkan bantuan dana pribadi hasil urunan legislator dari parpolnya untuk pembangunan rumah korban terdampak banjir di Sumatera Barat (Sumbar).

Athari mengatakan bantuan itu diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana.

"Saya mau menyampaikan ada titipan sedikit, karena saya dengar banyak rumah yang hanyut. Ini uang pribadi dari anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN),” ujarnya saat penyerahan bantuan secara simbolis seperti dikutip, Selasa (16/12).

Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian Pastikan Bantuan BTT Daerah Bencana Rp 268 Miliar Tepat Sasaran

Athari mengatakan penggalangan dana dilakukan secara mandiri dan disalurkan ke sejumlah wilayah terdampak bencana, seperti Sumbar, Sumatera Utara (Sumut), dan Aceh.

"Ya, yang untuk Sumbar, karena saya perwakilan dari Sumbar, dititipkan melalui saya,” kata dia.

Athari menuturkan bantuan subsidi untuk pembangunan rumah yang disalurkan sebesar Rp 20 juta per penerima manfaat.

“Nah, ini ada subsidi untuk pembangunan rumah sebesar Rp 20 juta dari kami, yang semoga bisa digunakan untuk awal-awal membangun rumah dulu,” katanya.

Menurut Athari, para penerima manfaat diprioritaskan bagi mereka yang sudah memiliki tanah, tetapi belum membangun hunian secara mandiri.