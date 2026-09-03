Anggota DPR Tantang Kepala BGN Taruhan soal Keracunan MBG

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyebut variabel kasus terjadinya keracunan para penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) kompleks dan tak mudah diselesaikan.

Dia bahkan berani bertaruh dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, bahwa kasus keracunan MBG bakal terus terjadi jika tak ada perubahan.

"Variabelnya kompleks, enggak bisa dengan yakin bahwa keracunan (MBG) ini enggak akan terjadi lagi, sudahlah, taruhan sama saya," ujar Edy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Sudaryono di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9).

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Dia menegaskan kasus keracunan para penerima manfaat tetap terjadi andai tata kelola MBG tak diperbaiki BGN, seperti pelibatan eksekusi program kepada pemerintah daerah hingga BPOM.

"Libatkan BPOM, libatkan pemerintah daerah, itu enggak dipenuhi, BGN ini mau main sendiri vertikal seragam serentak," katanya.

Menurut dia, pemenuhan menu MBG saat ini mayoritas hanya melibatkan sukarelawan dengan kriteria asal sehat, sehingga sulit mencegah kasus keracunan terjadi.

"SPPI muda-muda dipaksa, yang enggak punya background sama sekali mengelola siap saji dengan volume dua ribu per hari, ini sulit, Pak," lanjut Edy dalam rapat.

Dia mengaku bukan berusaha menakut-nakuti pejabat di BGN ketika bilang kasus keracunan setelah mengonsumsi MBG sulit dihapuskan.