Anggota DPRD DKI Kenneth Geram Lihat Macet di Lokasi Proyek Flyover Latumenten
jpnn.com, JAKARTA - Proyek pembangunan Flyover Latumenten di Grogol, Jakarta Barat, memantik kemacetan parah dan keluhan warga.
Kondisi itu membuat anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, turun langsung ke lokasi.
Kenneth melakukan inspeksi mendadak setelah menerima banyak laporan dari masyarakat, yang mengeluhkan kemacetan akibat penyempitan jalur selama proyek berlangsung.
"Banyak warga komplain ke saya. Proses pembangunan ini bikin macet luar biasa karena ada penyempitan jalan," ucap Kenneth dalam keterangannya, pada Kamis (26/2).
Saat meninjau lapangan, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu, mendapati fakta bahwa Jalan Latumenten yang semula memiliki tiga lajur kini menyempit drastis menjadi hanya satu lajur aktif.
Penyempitan ekstrem tersebut membuat antrean kendaraan mengular, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.
Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Kent juga menyoroti keberadaan angkot JakLingko yang berhenti tepat setelah perlintasan kereta api.
Menurutnya, titik berhenti tersebut berada di lokasi yang sangat rawan penumpukan kendaraan.
Kenneth melakukan inspeksi mendadak setelah menerima banyak laporan dari masyarakat, yang mengeluhkan kemacetan akibat penyempitan jalur
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- PDIP Kritik Keputusan Prabowo Masuk BoP Tanpa Dibahas di DPR
- Politikus Gerindra Ini Singgung Dukungan Bu Mega terhadap Program MBG
- Dukung Penundaan Impor Pikap dari India, Politikus PDIP Singgung Ketentuan TKDN
- Mengacu UU & Perpres, PDIP Ungkap Anggaran MBG Memang Diambil dari Dana Pendidikan
- Ketimbang Tersedot ke MBG, Dana Pendidikan Bisa Dipakai Buat Kesejahteraan Guru
- BGN Sedot Anggaran Pendidikan, PDIP Ingatkan Aspek Keadilan