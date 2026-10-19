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Anggota DPRD Jatim dan Bojonegoro Diadukan ke KPK Terkait Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Anggota DPRD Jatim dan Bojonegoro Diadukan ke KPK Terkait Dugaan Penyalahgunaan Wewenang
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Tim advokat dari ITSLaw selaku kuasa hukum pelapor mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk mengadukan oknum anggota DPRD Provinsi Jatim dan DPRD Kabupaten Bojonegoro, Senin (19/10/2026). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Jawa Timur berinisial SW dan SP diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penyalahgunaan wewenang.

Laporan yang dilayangkan pada Senin (19/10/2026) ini berkaitan erat dengan penyelewengan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur.

Kedua terlapor diketahui memegang jabatan legislatif di tingkat yang berbeda. Terlapor SW merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur aktif, sedangkan SP menduduki kursi anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro.

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Perwakilan tim advokat dari ITSLaw, Safira Widyawati, S.H., yang bertindak mewakili pelapor Achmad Shuhaeb, membenarkan adanya pelaporan tersebut saat mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.

Pihaknya menegaskan bahwa kedatangan mereka membawa misi ganda, yakni pelaporan baru sekaligus desakan pemantauan proses hukum.

“Jadi, selain membuat pengaduan baru, kedatangan kami di Gedung Merah Putih juga untuk meminta agar KPK melakukan supervisi terhadap pengaduan rekan-rekan di Polda Jatim,” kata Safira.

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Menurut Safira, langkah tersebut sejalan dengan perhatian terhadap penggunaan APBD agar benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Safira merujuk pada pesan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ataupun Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak yang mengingatkan pentingnya pemanfaatan anggaran daerah secara tepat sasaran.

Dua anggota DPRD di Jawa Timur berinisial SW dan SP diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penyalahgunaan wewenang.

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