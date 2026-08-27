Anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Diduga Terima Aset Mewah dari Pengusaha

jpnn.com - Anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni (VLA) diduga menerima aset mewah dari pihak pengusaha swasta berinisial EBS.

"Diduga pemberian oleh EBS untuk VLA selaku anggota DPRD Kota Bengkulu," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Budi mengatakan penyidik KPK akan mendalami dugaan pemberian aset mewah tersebut, seperti mobil, apartemen hingga rumah.

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"Penyidik akan mendalami terkait dugaan pemberian aset-aset mewah ini," kata Budi.

Perkara tersebut merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka pada 11 Maret 2026, termasuk Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari.

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KPK kemudian mengumumkan pengembangan penyidikan perkara tersebut pada 20 Juli 2026, meskipun hingga saat itu belum menetapkan tersangka baru.

Pada 26 Juli 2026, KPK menggeledah sejumlah lokasi di Kota Bengkulu, antara lain kantor dan rumah pihak swasta yang bergerak di bidang alat kesehatan dan pengelolaan limbah.