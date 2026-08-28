menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Anggota DPRD Terdakwa Kasus Penganiayaan Ini Minta Status Tahanan Kota

Anggota DPRD Terdakwa Kasus Penganiayaan Ini Minta Status Tahanan Kota

Anggota DPRD Terdakwa Kasus Penganiayaan Ini Minta Status Tahanan Kota
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Nyumarno (berpeci) menjalani sidang perkara dugaan tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Cikarang, Kamis (27/8/2026).ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.

jpnn.com - Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Nyumarno yang menjadi terdakwa perkara penganiayaan mengajukan pengalihan tahanan dari Lapas Kelas IIA Cikarang menjadi tahanan kota.

Permintaan Nyumarno dan dua terdakwa lainnya itu disampaikan dengan alasan demi menjalankan tugas dan amanah konstitusi.

Permohonan dibacakan langsung Nyumarno di hadapan majelis hakim pada agenda sidang di Pengadilan Negeri Cikarang, Kamis (27/8/2026), dengan harapan dapat dikabulkan hakim sebagai sebuah faktor urgensi atas tanggung jawab profesi.

Baca Juga:

Nyumarno mengatakan kasus yang melibatkannya telah diproses sejak Oktober 2025 atau lebih dari sembilan bulan dan selama proses berlangsung, tidak ada penahanan yang dilakukan.

Selain itu, dia mengaku selalu bersikap kooperatif dalam setiap pemanggilan penyidik. "Apabila jadwal pemeriksaan berbenturan dengan agenda DPRD, saya berkoordinasi dengan penyidik untuk dijadwalkan ulang dengan melampirkan bukti," kata Nyumarno.

Sikap kooperatif pun ditunjukkannya dengan menghadiri seluruh proses penyidikan. "Juga kesediaan saya menjalankan wajib lapor kepada penyidik dua kali dalam seminggu, yaitu setiap Senin dan Kamis," ujarnya.

Baca Juga:

Menurut dia sikap kooperatif ini menunjukkan bahwa kekhawatiran untuk melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, tidak terbukti.

Nyumarno menyebut tugasnya sebagai anggota dewan memiliki faktor urgensi tersendiri, sebagaimana tugas dan kewajiban yang diperintahkan konstitusi.

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Nyumarno, terdakwa perkara penganiayaan mengajukan pengalihan tahanan dari Lapas Kelas IIA Cikarang menjadi tahanan kota.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI