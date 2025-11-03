Anggota Exco PSSI Bantah Isu Shin Tae Yong Kembali Latih Timnas Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Exco PSSI, Vivin Cahyani buka suara soal rumor Shin Tae Yong (STY) kembali melatih Timnas Indonesia. Dia membantah isu bahwa sejumlah Exco setuju pelatih asal Korea Selatan itu menangani skuad Garuda.

Vivin menjelaskan, fokus PSSI saat ini tertuju penuh pada persiapan Timnas Indonesia U-23 untuk menghadapi SEA Games 2025. PSSI memberikan dukungan penuh kepada pelatih Indra Sjafri beserta jajaran pelatih dan para pemain

“Saat ini fokus dan energi kami tercurah penuh untuk mendukung Timnas U-23 di SEA Games. Kami percaya Coach Indra mampu membawa prestasi terbaik untuk Indonesia di ajang regional ini,” kata Vivin.

“Berita tentang kembalinya Coach Shin Tae Yong itu tidak berdasar. Tidak ada pembicaraan apa pun soal STY dalam agenda PSSI saat ini,” tegasnya.

Dia menambahkan, federasi menghargai jasa dan kontribusi besar Shin Tae-yong maupun Patrick Kluivert selama menangani Timnas. Namun kini, PSSI ingin melangkah maju.

“Kami menghargai dedikasi Coach STY dan Coach PK atas perjuangannya. Tapi sekarang waktunya kita move on,” ujarnya.

Lebih lanjut, Vivin menyebut, PSSI saat ini sedang mencari pelatih baru yang bisa memimpin Timnas Senior dalam jangka panjang sesuai dengan visi dan peta jalan sepak bola nasional.

Dia pun meminta masyarakat untuk bersabar terkait proses pemilihan. Menurutnya, prestasi dalam sepak bola tidak bisa didapat secara instan.