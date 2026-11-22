Anggota Fraksi PDIP Soroti Rendahnya Penyaluran Rusun Subsidi
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Edi Purwanto menyoroti rendahnya realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) rumah susun (rusun) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Dia menyebut saat ini penyaluran rusun subsidi baru mencapai 30 unit.
Menurut Edi, capaian tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan harus segera dievaluasi agar program penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat berjalan lebih optimal.
"Program penyediaan rumah subsidi tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik," kata Edi, Minggu (22/11).
Dia meminta pemerintah memastikan hunian yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memiliki lokasi yang strategis, serta dapat dijangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran penerima program.
Oleh karena itu, salah satu langkah yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperluas sosialisasi program.
Masyarakat, khususnya para pekerja dan kelompok MBR, perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai keberadaan rusun subsidi, mekanisme pembiayaan, serta persyaratan untuk mengakses program tersebut.
Dia pun mendorong agar pembangunan rusun subsidi mempertimbangkan kedekatan dengan kawasan industri, pabrik, dan pusat perkantoran. Dengan begitu, para pekerja di kawasan tersebut memiliki akses lebih mudah terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Edi Purwanto menyoroti rendahnya realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) rumah susun (rusun)
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