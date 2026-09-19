Anggota Istimewa

jpnn.com - Kalau saja Presiden Donald Trump punya jenggot, kebakaran hutan itu pindah ke jenggot Trump: Kanada, tetangga sebelah rumah Amerika akan menjadi anggota Uni Eropa.

Memang aneh. Mark Carney, perdana menteri Kanada terlihat duduk di ruang sidang Parlemen Eropa.

Ketua Parlemen Eropa Ursula von der Leyen menyalami PM Kanada, Mark Carney di ruang sidang Parlemen Eropa di Strasbourg, Prancis.--

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Anda sudah tahu di mana gedung Parlemen Eropa: di Strasbourg, Prancis. Kota kecil itu tepat di perbatasan antara Prancis-Jerman. Karena itu selama perang Eropa kota ini silih berganti negara pemiliknya.

Ada sidang tahunan Parlemen Eropa 16 September kemarin. Dalam pidatonyi, Ketua Parlemen Eropa Ursula von der Leyen akan membuka pintu bagi Kanada untuk menjadi associate member Uni Eropa. Tepuk tangan pun bergemuruh dari seluruh penjuru ruang sidang. Para anggota parlemen berdiri. Bertepuk. Lama sekali.

Van der Leyen pun menyalami Carney. Cipika-cipiki. Tepuk tangan kembali bergemuruh.

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Maka tiba giliran parlemen mempersilakan Carney berpidato. Di saat Carney melangkah ke podium dari ruang sidang terdengar teriakan yel-yel yang biasa terdengar di saat Trump menuju podium: USA! USA! USA!

Mendengar itu Carney tersenyum. Bahkan ia tidak bisa menahan senyumnya menjadi tawa kecil. Nada tawanya pun seirama dengan maksud teriakan yel tadi: satire!