Anggota KKB DPO Penembakan Brigpol Ronald Ditangkap Satgas ODC

jpnn.com - TIMIKA - Seorang pria berinisial TT yang masuk daftar pencarian orang (DPO) kasus penembakan terhadap anggota Polres Puncak Jaya Brigpol Ronald M Enok akhirnya ditangkap Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz, Kamis (5/11).

TT diamankan di Kampung Tingginambut, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, saat berboncengan dengan seorang warga berinisial AW menuju Distrik Gurage.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026 Inspektur Jenderal Faizal Ramadhani mengatakan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat aksi kekerasan merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

"Satgas Operasi Damai Cartenz akan terus melakukan upaya penegakan hukum secara profesional dan terukur terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan. Kami juga mengedepankan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan keselamatan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas," kata Faizal dalam keterangan yang diterima di Timika, Jumat (6/11).

Dia menambahkan bahwa Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 terus mengoptimalkan langkah-langkah penegakan hukum dan pengembangan penyidikan guna memastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, sekaligus menjaga situasi keamanan tetap kondusif.

Kepala Satgas Humas ODC 2026 Komisaris Besar Yusuf Sutejo menjelaskan bahwa TT diduga bagian dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap III Puncak pimpinan Lekagak Telenggen.

Saat diamankan, kata dia, pelaku berusaha melarikan diri dan melawan petugas sehingga personel satgas melakukan tindakan penegakan hukum secara tegas dan terukur sesuai prosedur.

"TT mengalami luka tembak pada kaki sebelah kiri dan kemudian dibawa ke RSUD Mulia untuk mendapatkan penanganan medis," kata Yusuf.