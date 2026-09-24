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Anggota KKB Pelaku Penembakan ASN Ditangkap

Anggota KKB Pelaku Penembakan ASN Ditangkap
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Tim gabungan dari Satgas ODC dan Polres Yahukimo saat menangkap NB, anggota KKB yang terlibat dalam dua kasus penembakan di Dekai. (ANTARA/HO/Satgas Damai Cartenz)

jpnn.com, JAYAPURA - Petugas gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartenz dan Polres Yahukimo menangkap seorang anggota KKB Batalyon Yamue Kodap XVI Yahukimo.

Anggota KKB berinisial NB itu terlibat penembakan ASN di Dekai, Papua Pegunungan.

"NB yang merupakan anggota KKB pimpinan Kopitua Heluka ditangkap berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan terkait penembakan yang terjadi di wilayah Yahukimo," kata Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz Kombes Yusuf Sutejo di Jayapura, Rabu.

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NB ditangkap pada Selasa (22/9) di sekitar Ruko Blok A dan B, Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo.

Saat pelaku diamankan, petugas menemukan tiga butir amunisi kaliber 5,56 milimeter yang disimpan di dalam noken.

Yusuf mengatakan NB diduga terlibat dalam dua aksi penembakan yang terjadi di wilayah hukum Polres Yahukimo pada 27 April 2026.

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Aksi pertama berupa penembakan terhadap mobil Grand Max berwarna putih yang menyebabkan salah seorang penumpangnya, Ronal Kaligis, meninggal dunia. Korban merupakan konsultan BPKAD yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Yahukimo.

Aksi lainnya berupa penembakan terhadap mobil Toyota Fortuner berwarna silver. Kedua penembakan tersebut terjadi di jembatan Jalan Kurima, tepatnya di jembatan Kali Biru, Dekai.

Satgas Operasi Damai Cartenz dan Polres Yahukimo menangkap seorang anggota KKB pelaku penembakan ASN.

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