Anggota KKB Pelaku Penembakan Tito Karnavian Nekat Tabrak Kendaraan Petugas

jpnn.com, NABIRE - Penangkapan anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) berlangsung dengan perlawanan.

Pelaku yang terlibat dalam aksi penembakan terhadap rombongan Kapolda Papua pada tahun 2012 yang saat itu dijabat Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian sempat menyerang petugas.

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan pelaku berinisial Pulan Wonda alias Kamenak ditangkap di Kampung Peruleme, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Kamis (2/4).

Baca Juga: Anggota KKB Pembunuh 2 Personel Brimob Ditembak Mati

“Pelaku merupakan DPO yang diketahui anggota aktif kelompok bersenjata Kodap XII Lanny Jaya dan memiliki rekam jejak panjang dalam berbagai aksi kekerasan,” katanya, Jumat.

Dia menjelaskan penangkapan dilakukan setelah Satgas ODC melakukan pemantauan dan mendeteksi keberadaan pelaku di wilayah Kota Mulia.

Saat hendak diamankan, pelaku mencoba melarikan diri dengan menabrak kendaraan petugas.

Aparat telah memberikan tembakan peringatan, tetapi tidak diindahkan sehingga dilakukan tindakan tegas terukur yang melumpuhkan pelaku pada bagian kaki kanan.

Dalam penangkapan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit sepeda motor, tiga telepon genggam, serta barang pribadi lainnya.