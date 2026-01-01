Anggota KKB Pembunuh 2 Personel Brimob Ditembak Mati

jpnn.com, NABIRE - Personel TNI dan Polri melumpuhkan satu anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah Bukit Signal sekitar Kali Pepaya, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.

Tindakan tegas dan terukur TNI dan Polri menewaskan Hurbianus Mirip, anggota KKB dari kelompok Kodap III D Dulla pimpinan Aibon Kogoya pada Senin (16/3).

“Hurbianus Mirip merupakan anggota KKB Kodap III D Dulla yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 2025 dan diduga terlibat dalam berbagai aksi kekerasan bersenjata di wilayah Nabire dan Paniai,” kata Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz Kombes Pol. Yusuf Sutejo saat dihubungi dari Nabire, Rabu.

Dia mengatakan Hurbianus Mirip diduga terlibat dalam rentetan panjang aksi kriminal, di antaranya pembunuhan dua personel Brimob pada 13 Agustus 2025 yang disertai perampasan dua pucuk senjata api jenis AK-101.

Selain itu, kelompok tersebut juga diduga terlibat dalam penembakan terhadap masyarakat dan aparat di wilayah Kali Semen pada 17 Oktober 2025, serta aksi palang jalan di ruas Jalan Trans Nabire–Paniai KM 58 pada 20 Oktober 2025.

Ia menambahkan kelompok tersebut juga terlibat dalam kontak tembak dengan aparat di kawasan Bukit Doa pada 27 November 2025.

Tidak hanya itu, kelompok tersebut juga diduga melakukan penyerangan terhadap pos pengamanan TNI di area PT Kristalin pada 21 Februari 2026 yang mengakibatkan satu personel TNI dan satu warga sipil meninggal dunia disertai perampasan tiga pucuk senjata api.

“Selain aksi bersenjata, kelompok tersebut juga diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang anggota kepolisian di Pasar Enarotali, Kabupaten Paniai,” katanya.