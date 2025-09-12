menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Legislatif » Anggota Komisi III Dukung Penuh Reformasi Polri: Presiden Pasti Tahu Caranya

Anggota Komisi III Dukung Penuh Reformasi Polri: Presiden Pasti Tahu Caranya

Anggota Komisi III Dukung Penuh Reformasi Polri: Presiden Pasti Tahu Caranya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo soal Putusan MK Nomor 135. Foto: Fathan/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyambut positif langkah Presiden RI Prabowo Subianto dalam mereformasi instrumen alat negara.

Dia berkata demikian saat menanggapi langkah Prabowo yang disebut sudah sepakat membentuk tim reformasi Polri.

"Mendukung langkah-langkah Presiden terkait dengan upaya mereformasi instrumen-instrumen alat negara, ya," kata Lallo saat dihubungi, Jumat (12/9).

Baca Juga:

Legislator fraksi NasDem itu mengatakan Prabowo sebagai kepala negara tentu memiliki catatan tersendiri terkait perbaikan yang bisa dilakukan di tubuh Polri.

"Sebagai kepala negara, ya, tentu beliau (Prabowo, red) paling mengerti, paling paham apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi koreksi, atau apa yang mau direformasi misalkan di tubuh Polri," lanjut Lallo.

Eks Ketua DPRD Kota Makassar itu mengaku percaya Presiden Prabowo bisa membawa Polri sebagai alat negara yang makin dipercayai rakyat.

Baca Juga:

"Tentu Presiden pasti tahu caranya bagaimana kemudian bisa membawa, tidak hanya Polri sebenarnya, tetapi seluruh instrumen negara kita, alat negara kita, untuk kemudian bisa berbenah memperbaiki kinerja untuk tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan rakyat," ungkap dia.

Lallo pun berharap pembentukan tim reformasi Polri ini membuat institusi Bhayangkara bisa makin humanis, profesional, dan dekat dengan rakyat.

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menilai Presiden RI Prabowo Subianto menjadi pihak yang paling tahu reformasi di tubuh Polri.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI