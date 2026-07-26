Anggota MPR Saadiah Uluputty Puji Semangat Pelajar Kepulauan Aru Ikuti LCC 4 Pilar

jpnn.com, AMBON - Anggota MPR dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty mengapresiasi semangat peserta Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR 2026 asal Kabupaten Kepulauan Aru.

Apresiasi tersebut diberikan atas perjuangan para peserta yang menempuh perjalanan panjang menggunakan kapal laut untuk mengikuti kompetisi dan telah tiba di Kota Ambon sejak beberapa hari sebelum pelaksanaan lomba.

Apresiasi tersebut disampaikan Saadiah saat membuka LCC Empat Pilar MPR 2026 Tingkat Provinsi Maluku yang berlangsung di Ambon, Sabtu (25/7).

Menurut Saadiah, semangat yang ditunjukkan para pelajar dari Kepulauan Aru layak menjadi teladan bagi generasi muda Indonesia dalam memperjuangkan kesempatan untuk belajar dan berprestasi.

"Informasinya, peserta dari Kabupaten Kepulauan Aru sudah berada di Kota Ambon sejak tanggal 21 dengan menggunakan kapal laut untuk mengikuti perlombaan ini. Kami berikan apresiasi dan aplaus kepada peserta dari Kabupaten Aru. Perjuangan mereka menunjukkan semangat belajar, semangat kebangsaan, dan tekad untuk memberikan yang terbaik bagi daerahnya," kata Saadiah dalam keterangannya, Minggu (26/7).

Saadiah mengatakan, perjuangan para peserta dari wilayah kepulauan menunjukkan keterbatasan geografis tidak menjadi penghalang untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan memperkuat wawasan kebangsaan.

Dia berharap pada penyelenggaraan LCC Empat Pilar MPR pada tahun-tahun mendatang seluruh kabupaten/kota di Maluku dapat berpartisipasi.

Menurutnya, kondisi geografis Maluku menjadi tantangan tersendiri sehingga dibutuhkan dukungan bersama agar kesempatan mengikuti kegiatan tersebut dapat dirasakan secara lebih merata.