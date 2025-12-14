Anggota Pansus Agraria: Jadikan Petani Subjek demi Kedaulatan Pangan

jpnn.com - Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menyebut rencana mewujudkan kedaulatan pangan hanya menjadi slogan apabila petani hanya diposisikan sebagai objek pelaksana program.

Anggota Pansus Agraria DPR RI itu pun mendorong negara bisa ditempatkan sebagai subjek dalam cita-cita mewujudkan kedaulatan pangan.

"Subjek berarti punya hak yang jelas atas tanahnya, punya ruang menentukan pilihan usaha taninya, punya posisi tawar di pasar, dan benar-benar menikmati nilai tambah dari kerja kerasnya," kata dia kepada awak media, Minggu (14/12).

Azis menganggap peningkatan produksi menjadi rapuh tanpa perubahan paradigma dari petani sebagai objek ke subjek.

"Begitu biaya naik, lahan tertekan, atau harga jatuh, yang pertama kali terpukul selalu petani kecil," ujarnya.

Azis mengatakan program pangan skala besar, seperti Food Estate seharusnya bisa berjalan beriringan dengan reforma agraria agar petani bisa menjadi subjek.

Dia mengatakan proyek pangan berisiko memperlebar konflik agraria dan menyingkirkan petani kecil tanpa pembenahan struktur penguasaan tanah

"Negara harus tegas, lahan pertanian produktif milik rakyat perlu dilindungi, bukan malah tersisih oleh ekspansi yang tidak terkendali," kata Azis.