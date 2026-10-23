menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » ABC Indonesia » ABC Indonesia » Anggota Parlemen di Australia Kehilangan Kakinya di Tengah Meningkatnya Kekerasan Terhadap Politisi

Anggota Parlemen di Australia Kehilangan Kakinya di Tengah Meningkatnya Kekerasan Terhadap Politisi

Anggota Parlemen di Australia Kehilangan Kakinya di Tengah Meningkatnya Kekerasan Terhadap Politisi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kedua kaki politisi independen Australia Helen Haines diamputasi setelah insiden penabrakan. (ABC News: Matt Roberts)

Anggota parlemen Australia Helen Haines kehilangan kedua kakinya setelah ditabrak mobil, awal pekan ini.

Helen, yang berusia 65 tahun, merupakan anggota parlemen independen, atau tidak tergabung dalam partai politik.

Senin lalu (19/10), ia ditabrak Toyota LandCruiser di depan kantornya di Wangaratta, negara bagian Victoria.

Baca Juga:

Helen dilaporkan ditabrak ketika sedang mengambil barang dari bagasi mobilnya.

Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke mengatakan pengemudi LandCruiser tersebut diduga "menabraknya" sebanyak dua kali.

Akibatnya, suami Helen, Phil Haines, mengatakan kedua kaki Helen harus diamputasi.

Baca Juga:

Sehari setelah kejadian, dokter berusaha menyelamatkan kaki kanannya setelah kaki kirinya diamputasi. Namun, pada akhirnya keduanya harus diamputasi karena tingkat keparahan lukanya.

Hingga Jumat sore waktu Melbourne (23/10), Helen masih dinyatakan masih dalam kritis di rumah sakit.

Politisi independen Australia Helen Haines kehilangan dua kakinya setelah ditabrak sebuah mobil

Sumber ABC Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI