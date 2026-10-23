Anggota Parlemen di Australia Kehilangan Kakinya di Tengah Meningkatnya Kekerasan Terhadap Politisi

Anggota parlemen Australia Helen Haines kehilangan kedua kakinya setelah ditabrak mobil, awal pekan ini.

Helen, yang berusia 65 tahun, merupakan anggota parlemen independen, atau tidak tergabung dalam partai politik.

Senin lalu (19/10), ia ditabrak Toyota LandCruiser di depan kantornya di Wangaratta, negara bagian Victoria.

Helen dilaporkan ditabrak ketika sedang mengambil barang dari bagasi mobilnya.

Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke mengatakan pengemudi LandCruiser tersebut diduga "menabraknya" sebanyak dua kali.

Akibatnya, suami Helen, Phil Haines, mengatakan kedua kaki Helen harus diamputasi.

Sehari setelah kejadian, dokter berusaha menyelamatkan kaki kanannya setelah kaki kirinya diamputasi. Namun, pada akhirnya keduanya harus diamputasi karena tingkat keparahan lukanya.

Hingga Jumat sore waktu Melbourne (23/10), Helen masih dinyatakan masih dalam kritis di rumah sakit.