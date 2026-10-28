Anggota TNI Kena Anak Panah Pelaku Tawuran di Makassar

jpnn.com, MAKASSAR - Polrestabes Makassar melakukan penindakan tegas dengan memenjarakan para pelaku tawuran seusai menangkap puluhan orang, termasuk yang menganiaya anggota TNI di Jalan Pampang, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan.

"Untuk kasus ini, ada tujuh orang pelaku ditangkap. Empat orang masih di bawah umur dan tiga orang dewasa. Saat ini sedang dalam proses pemeriksaan," ujar Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, Selasa.

Anggota TNI terkena anak panah pada bagian perut bawah saat hendak menuju Kawasan Central Poin of Indonesia (CPI) Jalan Tanjung Bunga, Makassar, pada Minggu (25/10) sekitar pukul 02.00 WITA.

Korban sempat dirawat di RS Ibnu Sina, tidak jauh dari lokasi kejadian.

"Korban ini sedang berangkat keluar dari kesatuannya menuju ke CPI. Saat melintas di depan Kampus Bosowa Jalan Urip Sumoharjo dihadang anak-anak muda yang membawa senjata tajam. Korban lalu dipanah, kena di bagian perut bawah, sudah mendekati selangkangannya," ujar dia.

Atas adanya laporan yang masuk, tim bergerak cepat melakukan penyelidikan dan pengungkapan seusai kejadian dan menangkap tujuh pelaku. Inisialnya masing-masing R (14), B (16), RS (19), F (16), I (15), A (15), dan AKB (18).

Hasil interogasi, para pelaku mengakui perbuatannya. Rencananya mereka akan melalukan aksi tawuran antarkelompok dan telah mempersiapkan senjata tajam, ketapel beserta anak panah (busur). Namun naas, kelompok ini malah salah sasaran, melukai tentara.

Mengenai dengan motif yang dijalankan para pelaku ini setelah dilakukan pendalaman, kata Kapolres, adalah balas dendam dengan kelompok tertentu termasuk mencari lawannya untuk berbuat tindakan kriminal.