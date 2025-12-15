Anggota TNI yang Bikin Jembatan di Daerah Bencana akan Naik Pangkat

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta para pimpinan, termasuk Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menilai kinerja anak buah yang bekerja keras di lapangan dan mengajukan pemberian penghargaan.

Penghargaan tersebut dapat berupa kenaikan pangkat atau bentuk lain yang layak bagi petugas yang mempertaruhkan keselamatan dalam menjalankan tugas.

"Para kepala staf, Panglima TNI, Kapolri, beri penghargaan (kepada anak buah) apakah dia naik pangkat," kata Prabowo dalam arahannya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).

"Bekerja bikin jembatan di alam yang susah itu membahayakan nyawa, semua tahu berapa anggota hanyut saat berusaha menyelamatkan rakyat. Dia mempertaruhkan nyawa. Saya minta kasih penghargaan, dikasih penghargaan yang layak," imbuhnya.

Presiden Prabowo juga menyoroti tenaga kesehatan dan petugas lapangan yang tetap menjalankan tugas tanpa meninggalkan pos. Menurutnya, seluruh petugas tersebut layak mendapatkan penghargaan atas dedikasi dan pengabdian mereka.

Presiden pun menyampaikan apresiasi dan rasa hormat kepada seluruh petugas di lapangan serta jajaran pemerintah yang bekerja untuk rakyat.

"Saya bangga saya sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia, saya punya pemerintah, saya punya pembantu-pembantu seperti Saudara-Saudara dan saya punya petugas di lapangan yang semua bekerja untuk rakyat," tutur Prabowo.

Di sisi lain, dia pun meminta jajaran Kabinet Merah Putih untuk tetap tenang ketika menghadapi kritik atau makian selama menjalankan tugas, karena hal tersebut dinilai sebagai risiko dari pekerjaan dalam melayani kepentingan rakyat.