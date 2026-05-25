Anggun Ungkap Makna Perhiasan Berlian bagi Kehidupan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Anggun menilai perhiasan berlian bukan sekadar pelengkap penampilan, tetapi juga simbol kenangan yang dapat diwariskan lintas generasi.

Dia mengaku memiliki ketertarikan khusus terhadap perhiasan berlian dengan desain sederhana namun elegan.

Menurut Anggun, kualitas menjadi faktor utama dalam memilih berlian. Ia mengaku lebih menyukai perhiasan yang memiliki karakter klasik sehingga tetap relevan digunakan dalam berbagai kesempatan.

“Saya suka jewelry yang simpel, nggak neko-neko, tapi kualitasnya benar-benar terbaik. Buat saya, diamond jewelry itu sesuatu yang bisa dipakai selamanya,” ujar Anggun, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dia juga menyoroti pentingnya memilih berlian berkualitas tinggi karena perhiasan tersebut nantinya dapat menjadi warisan keluarga bagi anak dan cucu di masa depan.

“Kalau beli diamond, dari awal memang harus yang kualitasnya bagus karena itu akan diwariskan sebagai kenang-kenangan,” katanya.

Baca Juga: Wanda House of Jewels Gandeng Anggun sebagai D Color Lady

Dalam kesempatan itu, Anggun mengungkapkan kekagumannya terhadap perkembangan industri perhiasan lokal yang dinilainya semakin mampu menghadirkan kualitas internasional.

Dia menyebut desain perhiasan berlian lokal kini semakin versatile dan mudah dipadukan dengan berbagai gaya busana, mulai dari tampilan formal hingga kasual.