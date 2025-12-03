menu
Anggy Umbara Lakukan Ini Menjelang Perilisan Film Ozora

Anggy Umbara Lakukan Ini Menjelang Perilisan Film Ozora

Anggy Umbara Lakukan Ini Menjelang Perilisan Film Ozora
Menjelang perilisan film Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel, Umbara Brothers Film menghadirkan sebuah aktivasi berani bertajuk 'Bullycon'. Foto: dok. Istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Film garapan Anggy Umbara berjudul 'Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel' bakal segera tayang.

Menjelang perilisan film tersebut, Umbara Brothers Film menghadirkan sebuah aktivasi berani bertajuk 'Bullycon'.

Dalam aksi itu, Anggy Umbara membawa sebuah Rubicon ke tengah keramaian Car Free Day Jakarta, menghadirkan kembali simbol yang pernah mengguncang publik.

Anggy Umbara bersama tim lantang meneriakkan 'stop bullying' di area CFD tersebut.

"Kalau dulu mobil ini bisa bebas bergerak tanpa konsekuensi, sekarang biar publik yang melihatnya langsung. Ada hal-hal yang tidak boleh kita lupakan begitu saja," ujar sutradara Anggy Umbara mengenai keputusannya membawa Rubicon masuk ke area CFD.

Menurutnya, langkah itu adalah bentuk konsistensi untuk tidak diam melihat ketidakadilan yang berulang.

Adapun Bullycon juga menyoroti pesan mendasar dari film Ozora bahwa bullying tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik atau verbal antar individu.

Akan tetapi, juga bisa lahir dari sistem yang timpang hingga pihak yang merasa lebih berkuasa.

Menjelang perilisan film Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel', Umbara Brothers Film menghadirkan sebuah aktivasi berani bertajuk 'Bullycon'.

