JPNN.com » Daerah » Angin Kencang di Jember, 55 Rumah Rusak, 1 Warga Luka Ringan

Angin Kencang di Jember, 55 Rumah Rusak, 1 Warga Luka Ringan

Angin Kencang di Jember, 55 Rumah Rusak, 1 Warga Luka Ringan
Petugas pendataan dampak pascaangin kencang Keluarahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur, Minggu (21/9/2025). ANTARA/HO-BPBD Jember

jpnn.com - JAKARTA - Angin kencang melanda Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (21/9).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut angin kencang itu menyebabkan 55 rumah rusak. Bencana alam tersebut juga mengakibatkan satu warga mengalami luka ringan. 

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bahwa angin kencang pada Minggu (21/9) sekitar pukul 14.00 WIB di Kecamatan Sumbersari, menerjang tiga kelurahan, yakni Sumbersari, Karangrejo, dan Tegal Gede.

“Dari laporan BPBD Kabupaten Jember, tercatat 16 rumah rusak ringan, dua rumah rusak sedang, dan 37 rumah rusak berat akibat terjangan angin kencang,” kata dia di Jakarta, Selasa (22/9).

Dia menambahkan bahwa empat gedung pertokoan dilaporkan mengalami kerusakan ringan, sementara satu ruas jalan sempat terganggu karena tertutup pohon tumbang.

Peristiwa ini juga menyebabkan satu warga mengalami luka ringan dan harus mendapatkan perawatan di RS Soebandi Jember.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, kata dia, Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Jember saat ini masih melakukan asesmen lapangan dan membantu proses pemulihan lingkungan dari material pohon tumbang.

“Upaya gotong royong warga juga dilakukan untuk memperbaiki sebagian rumah yang terdampak,” ujarnya.

Angin kencang di Jember, Jawa Timur, menyebabkan 55 rumah rusak dan mengakibatkan korban luka.

