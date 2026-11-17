Angin Kencang Melanda 3 Kecamatan di Jember, 1 Warga Luka Ringan, Rumah hingga Sekolah Rusak
jpnn.com - JEMBER - Angin kencang melanda tujuh kelurahan yang tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (16/11) sore.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember Edy Budi Susilo mengatakan bencana angin kencang tersebut menyebabkan satu orang mengalami luka ringan.
"Sebanyak 17 pohon tumbang, satu barogan bambu roboh menutup akses jalan, lima rumah rusak dan dua sekolah juga rusak," kata dia di Jember, Selasa (17/11).
Menurut dia, hujan deras yang disertai angin kencang pada Senin (16/11) itu melanda 18 titik yang tersebar di tujuh kelurahan, yakni Kelurahan Sumbersari, Tegalgede, dan Antirogo di Kecamatan Sumbersari.
Kemudian, Kelurahan Jember Kidul, Kaliwates, dan Kepatihan di Kecamatan Kaliwates; selanjutnya Kelurahan Patrang di Kecamatan Patrang.
"Pohon tumbang sempat menimpa dan menutup akses jalan, menimpa kabel listrik dan internet, menimpa tujuh mobil, menimpa 20 motor yang sedang parkir di Kampus Universitas Jember, dan phon tumbang juga menimpa sebuah warung yang mengalami kerusakan ringan," tuturnya.
Dia menambahkan bahwa belasan pohon tumbang di sejumlah titik sempat menyebabkan kemacetan karena melintang di tengah jalan.
Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana bersama sejumlah pihak segera memotong pohon tersebut, agar akses jalan kembali bisa dilewati.
Angin kencang melanda tujuh kelurahan yang tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (16/11) sore.
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