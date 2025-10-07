Angin Puting Beliung Terjang Gowa, 265 Keluarga Terdampak dan Ratusan Rumah Rusak

jpnn.com, GOWA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan mencatat sebanyak 332 rumah di tiga kecamatan di Kabupaten Gowa rusak akibat diterjang angin puting beliung pada Senin (6/10) sore. Bencana tersebut terjadi disertai hujan deras sekitar pukul 15.00 WITA.

“Ada ratusan rumah dengan jumlah 265 keluarga terdampak. Rata-rata rumah warga mengalami kerusakan pada bagian atap,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Sulsel Amson Padolo di Makassar, Selasa (7/10).

Ia menjelaskan, bencana tersebut melanda sejumlah dusun di tiga kecamatan, yakni Bontomarannu, Bajeng, dan Palangga. Di Kecamatan Bontomarannu, sebanyak 140 rumah dan dua fasilitas umum mengalami kerusakan dengan nilai kerugian ditaksir mencapai Rp559,4 juta.

Sementara di Kecamatan Bajeng, tercatat 117 rumah rusak dengan kerugian sekitar Rp150 juta. Adapun di Kecamatan Palangga, terdapat 75 rumah yang rusak dengan estimasi kerugian mencapai Rp225 juta.

“Dari estimasi kerugian yang diderita korban terdampak sebanyak 265 keluarga, total kerugiannya mencapai sekitar Rp900 jutaan. Untuk korban jiwa, nihil atau tidak ada,” kata Amson.

Kepala Pelaksana BPBD Gowa Wahyudin menyebut warga yang rumahnya rusak berat telah mengungsi sementara ke rumah kerabat. BPBD juga telah menyalurkan bantuan berupa balok kayu dan seng untuk memperbaiki rumah yang terdampak.

“Tidak ada tempat pengungsian. Rata-rata yang rumahnya rusak berat mengungsi mandiri di rumah kerabat. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) untuk bantuan balok dan spandek bagi warga terdampak,” ujarnya.

Camat Bontomarannu Syafaat Suri menambahkan, pihaknya telah mendirikan tenda darurat sebagai posko penyaluran bantuan pangan bagi korban. “Kami masih mendata jumlah korban serta ternak yang mati akibat bencana ini,” katanya.