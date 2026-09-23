Angka Mahasiswa Kampus Naungan Yayasan Triputra Persada Horizon Education Naik Signifikan

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Triputra Persada Horizon Education menutup Tahun Ajaran 2025/2026 dengan pertumbuhan angka mahasiswa signifikan.

Kenaikan jumlah mahasiswa ini terjadi di dua kampus kelolaannya, yaitu Kalbis University di Jakarta dan Horizon University di Karawang.

Secara bersamaan, kedua kampus tersebut terus memperkuat kerja sama dengan PHINMA Education, jaringan pendidikan terbesar di Asia Tenggara yang melayani sekitar 178.000 mahasiswa di Indonesia dan Filipina.

Kedua perguruan tinggi tersebut menghadirkan pendidikan tinggi berkualitas dan terjangkau guna memberdayakan mahasiswa menjadi Global Indonesians.

Country Head PHINMA Education untuk Indonesia, Dr. Raymundo P. Reyes menyatakan penyediaan program pendidikan yang mudah diakses serta lingkungan belajar suportif menjadi fokus utama mereka.

Raymundo menjelaskan setiap mahasiswa memiliki latar belakang perjalanan hidup yang berbeda, baik sebagai profesional bekerja, generasi pertama berkuliah di keluarga, maupun pengatur waktu keluarga.

Dia meyakini perguruan tinggi harus mampu beradaptasi dengan kehidupan mahasiswa, bukan sebaliknya.

"Dengan begitu, setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menyelesaikan pendidikan dan mencapai tujuan mereka," kata Raymundo di Jakarata, baru-baru ini.