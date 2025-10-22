Angka Partisipasi PAUD Kota Semarang Meningkat, Walkot Agustina: Anak-Anak Tumbuh Bahagia
jpnn.com, SEMARANG - Kota Semarang mencatat capaian membanggakan dalam layanan pendidikan anak usia dini.
Dari laporan Dinas Pendidikan, angka partisipasi PAUD di Kota Semarang meningkat 97 persen, jauh di atas rata-rata tingkat provinsi yang masih sekitar 50 persen.
Hal itu disampaikan langsung oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng pada saat pemembukaan Konferensi Bunda PAUD Kota Semarang di Hotel Grasia, Selasa (21/10).
Dia menyampaikan apresiasi ke seluruh Bunda PAUD yang menjadi motor penggerak pendidikan anak usia dini di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan masyarakat Kota Semarang semakin sadar akan pentingnya pendidikan di usia emas anak-anak.
“Menjadi Bunda PAUD bukan sekadar jabatan, tapi panggilan hati untuk melayani. Kami ingin anak-anak tumbuh bahagia, berani berekspresi, dan percaya diri,” tutur Agustina.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto menjelaskan capaian tinggi tersebut diiringi dengan peningkatan kualitas pendidik.
Saat ini, 68 persen guru PAUD di Kota Semarang telah bergelar S1, sedangkan sisanya terus difasilitasi peningkatan kualifikasi.
angka partisipasi PAUD di Kota Semarang meningkat 97 persen, jauh di atas rata-rata tingkat provinsi yang masih sekitar 50 persen.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Selamat, Pemkot Semarang Sabet Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024
- Agustina Wilujeng Puji Kontribusi PERPIT Jateng Terhadap Pembangunan Kota Semarang
- Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Agustina Wilujeng Bakal Tambah Event Seni di 2026
- Wali Kota Agustina Wilujeng Buka Festival Anak Sholeh Bustanul Athfal, Begini Pesannya
- Bulan Dana PMI Himpun Rp 3,12 Miliar, Wali Kota Agustina Puji Partisipasi Masyarakat
- TKD Turun Rp 442 Miliar, Wali Kota Semarang Pastikan Program Prioritas Tetap Aman