Angka Pengganguran Turun, Marwan Cik Asan: Saatnya Perbanyak Lapangan Kerja Formal Berkualitas

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan mengapresiasi penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia menjadi 4,65 persen pada Mei 2026.

Namun, dia mengingatkan pemerintah agar capaian tersebut diikuti peningkatan kualitas pekerjaan, terutama melalui perluasan lapangan kerja formal, upah yang layak, dan perlindungan sosial bagi pekerja.

"Penurunan pengangguran patut diapresiasi. Namun, keberhasilan ketenagakerjaan tidak cukup diukur dari jumlah orang yang bekerja. Pekerjaan yang tersedia juga harus memberikan penghasilan layak, kepastian kerja, dan perlindungan sosial,” ujar Marwan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk bekerja pada Mei 2026 mencapai 148,19 juta orang. Namun, sekitar 59,3 persen atau 87,88 juta pekerja masih berada di sektor informal, sementara pekerja formal baru mencapai 40,7 persen.

Menurut Marwan, besarnya proporsi pekerja informal menunjukkan bahwa tantangan ketenagakerjaan belum selesai.

Pemerintah perlu mendorong pertumbuhan investasi yang menghasilkan pekerjaan formal dan produktif, sekaligus memperkuat industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, furnitur, dan pengolahan pangan.

“Investasi perlu dinilai dari manfaatnya bagi masyarakat, termasuk jumlah pekerjaan formal yang tercipta, tingkat upah, dan keterlibatan tenaga kerja lokal. UMKM juga harus mendapat dukungan pembiayaan, pelatihan, dan akses pasar agar mampu berkembang serta membuka lebih banyak lapangan kerja,” katanya.

Marwan menambahkan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja perlu lebih terhubung dengan kebutuhan industri.