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Angkasa Pura Belum Bisa Memastikan Kapan Bandara Soetta Dibuka

Angkasa Pura Belum Bisa Memastikan Kapan Bandara Soetta Dibuka
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Calon penumpang melakukan pengurusan check in di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Ilustrasi: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airpots menyebut saat ini petugas masih melakukan pembersihan fasilitas dan runway di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten.

Assistant Deputy Communication & Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Yudistiawan mengatakan, langkah ini dilakukan setelah sebelumnya Bandara Soetta terdampak paparan debu vulkanik, yang mengakibatkan penutupan penerbangan.

"Kami melakukan pembersihan berkala, karena memang harus memastikan fasilitasnya siap," ujar Yudis di Jakarta, Senin (7/9).

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Yudis menyebut pembersihan fasilitas bandara juga dilakukan untuk memastikan aspek safety dan security terpenuhi sebelum Bandara Soetta kembali beroperasi penuh setelah situasi normal.?

Adapun untuk pembersihan ini dilakukan, pada runway 1 dan runway 2, serta area taxiway dan apron, telah dilakukan sejak semalam.

Kendati demikian, pembersihan lanjutan akan terus digencarkan secara berkala agar kondisi fasilitas tetap optimal.?

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"Kami terus memantau dinamika di lapangan, termasuk data paper test yang hingga kini masih menunjukkan hasil positif adanya sebaran debu vulkanik di kawasan bandara," ujarnya.

Yudis mengungkapkan untuk pembukaan kembali operasional penerbangan di bandara saat ini masih bersifat dinamis dan belum dapat dipastikan.

PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airpots menyebut saat ini petugas masih melakukan pembersihan fasilitas dan runway di Bandara Soetta

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