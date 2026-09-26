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Angkat Besi Asian Games 2026: Rahmat Erwin Raih Emas dengan Rekor Dunia Fantastis

Angkat Besi Asian Games 2026: Rahmat Erwin Raih Emas dengan Rekor Dunia Fantastis
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Ilustrasi cabor angkat besi Asian Games 2026. Foto: David Gray/AFP

jpnn.com - NAGOYA - Lifter kelahiran Makassar Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas Asian Games 2026 untuk Indonesia.

Pada perlombaan di kelas 75kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Sabtu (26/9) sore WIB, Rahmat menduduki urutan pertama dengan total angkatan 366 kg. Itu rekor dunia untuk total angkatan di kelas tersebut.

Pria berusia 25 tahun itu mengukir rekor dunia saat melakoni angkatan clean and jerk, yakni 206 kg.

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Rahmat hanya mengangkat besi seberat 160 kg saat snatch.

Angkat Besi Asian Games 2026: Rahmat Erwin Raih Emas dengan Rekor Dunia FantastisRahmat Erwin, 2022. Foto: Kemenpora

Saat snatch, yang digelar lebih dahulu ketimbang clean and jerk, Rahmat hanya berada di urutan ketiga, di bhawa lifter Tailan Weeraphon Wichuma dan duta Korea Utara Ri Chong Song.

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Namun, secara dramatis, Rahmat membayar atau membalikkan keadaan saat clean and jerk.

Tailan sempat bersukacita setelah Weeraphon membuat angkatan 205 kg.

Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas Asian Games 2026 untuk Indonesia.

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