jpnn.com, JAKARTA - Musisi sekaligus streamer dan kreator digital Lucky Adnan siap merilis single terbarunya berjudul Gamau Pulang.

Single yang bakal dirilis melalui label Lucky Adnan Music dan distributor SoundOn itu mengusung warna musik Pop, Electropop dengan sentuhan Hipdut.

Gamau Pulang hadir dengan nuansa enerjik, playful, dan danceable.

Di balik iramanya yang mengajak pendengarnya bergoyang, lagu tersebut ternyata menyimpan cerita romantis tentang ketertarikan, perbedaan dan keinginan untuk menikmati kebersamaan meskipun hanya sesaat.

Lagu yang ditulis Lucky di Cijantung, Jakarta Timur, pada Juli 2026 lalu itu berangkat dari imajinasinya mengenai pertemuan tak sengaja antara seorang pria dan wanita yang memiliki latar belakang serta cara menjalani kehidupan yang tidak sama.

Namun, sebuah pertemuan tanpa disengaja justru menghadirkan ketertarikan yang membuat sang pria berharap suasana tersebut tak segera berakhir.

Perbedaan dunia kedua karakter digambarkan secara sederhana melalui penggalan lirik tentang arah perjalanan pulang.

Sang pria pulang menuju timur, sementara wanita yang ditaksirnya pulang menuju utara.