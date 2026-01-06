Angkat Pemolisian Komunitas Era Digital, Kompol Seala Raih Doktor Cum Laude di UI

jpnn.com, JAKARTA - Kapolsek Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kompol Seala Syah Alam meraih gelar Doktor pada Program Doktoral Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (UI). Dia dinyatakan lulus dengan predikat cum laude.

Sidang terbuka promosi doktor tersebut digelar di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, pada Senin, 5 Januari 2026.

Capaian akademik ini menandai keberhasilan Kompol Seala menyelesaikan pendidikan doktoralnya di tengah tugas aktif sebagai perwira Polri.

Dalam sidang terbuka itu, Kompol Seala memaparkan disertasi berjudul “Isomorfisme Kelembagaan terhadap Peran Pemolisian Komunitas di Era Digital:

Perbandingan Teoretis dan Empiris Negara Indonesia, New Zealand, dan Jepang.” Penelitian tersebut mengkaji transformasi kelembagaan kepolisian dalam menghadapi tantangan pemolisian modern di era digital.

Kompol Seala menekankan bahwa pemolisian komunitas merupakan pendekatan strategis Polri dalam membangun kepercayaan publik.

“Polri tidak berdiri di luar masyarakat, tetapi merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, kehadiran Polri harus kolaboratif dan adaptif terhadap perubahan zaman, khususnya di era digital,” ujarnya.

Dia juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.