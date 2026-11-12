Angkat Salam 3 Jari, Advokat Aksi Kirim Pesan Perlawanan

jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supremasi Indonesia (Advokat Aksi) menunjukkan salam tiga jari dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (12/11).

Gestur tersebut menjadi simbol perlawanan sekaligus pesan agar penegakan hukum tidak tunduk pada kekuasaan.

Aksi itu dilakukan para advokat seusai membacakan pernyataan sikap terkait pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden dan polemik surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan yang telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

Dalam sesi foto bersama, para advokat serentak mengangkat tangan kanan dan menunjukkan tiga jari.

Simbol yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial itu identik dengan solidaritas masyarakat sipil dan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan.

Salam tiga jari tersebut juga dikenal luas melalui film dan novel The Hunger Games sebagai simbol perlawanan terhadap rezim yang represif.

Koordinator sekaligus Juru Bicara Utama Advokat Aksi Yopis Piternalis mengatakan pengunduran diri Gibran tidak boleh menghentikan proses hukum terkait penerbitan dan penggunaan dokumen penyetaraan pendidikan yang menjadi polemik.

“Putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Putusan pengadilan harus mempunyai akibat hukum,” demikian pernyataan sikap yang dibacakan Yopis.