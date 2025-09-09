Angkat Tema 'Tinggal Ketok', Puluhan Karya Mahasiswa FSRD IKJ Dipamerkan di TIM

jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Kesenian Jakarta (FSRD IKJ) menggelar pameran SDS/SSN di Galeri Cipta I dan II, Gedung Trisno Sumardjo, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta.

Total sebanyak 48 karya perupa ditampilkan dalam pameran karya yang sekaligus tugas akhir para calon wisudawan tersebut.

"Jadi, mereka ini tinggal wisudanya saja, dan telah menjalani perkuliahan selama 8 sampai 10 semester. Pameran ini merupakan tugas terakhirnya sebelum diwisuda," kata Dekan FSRD IKJ Dr. Adlien Fadlia, S.Sn., M.Ds., saat pembukaan pameran SDS/SSN di TIM, Senin (8/9).

Berlangsung selama 4 (empat) hari, pameran tersebut juga diisi dengan rangkaian acara artist talk dan tur pameran yang akan diikuti oleh siswa/I sekolah SMA/SMK.

Tema tahun ini yakni Tinggal Ketok, yang mengangkat fase transisi unik bagi mahasiswa akhir, yaitu karya sudah selesai, namun wisuda sebagai pengesahan resmi masih menunggu.

Menurut Adlien, pameran itu tidak hanya menampilkan karya, tetapi juga pengalaman yang menggambarkan fase antara selesai dan resmi, juga mengundang publik memahami dinamika dan semangat para lulusan Fakultas Seni Rupa dan Desain.

"Para pengunjung diajak merasakan perjalanan mahasiswa akhir, proses kreatif, tantangan, dan kegembiraan yang tersisa, sebelum satu ketukan simbolis menandai kelulusan resmi," ujarnya.

Adlien Fadlia menambahkan, pameran itu menjadi ajang pembuktian para mahasiswa tahun akademik 2024/2025 ke masyarakat tentang proses berkarya untuk memperoleh gelar jenjang Strata-1, Sarjana Desain (SDS) /Sarjana Seni (SSN).