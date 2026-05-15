Angkatan Laut Prancis Sita 3,3 Ton Kokain di Perairan Samudra Atlantik

Ilustrasi Kokain. (antaranews)

jpnn.com - MOSKOW - Angkatan Laut Prancis berhasil melakukan operasi di Samudra Atlantik untuk memerangi narkoba.

AL Prancis menyita lebih dari 3,3 ton kokain dari sebuah kapal tanpa bendera di wilayah perairan Samudra Atlantik.

Menteri Pertahanan Prancis Catherine Vautrin menyampaikan hal itu pada Kamis (14/5).

"Angkatan Laut Prancis berhasil melakukan operasi di Atlantik untuk memerangi perdagangan narkoba. 3.366 kg narkoba disita di atas kapal tidak berbendera yang membawa puluhan bal kokain," kata Vautrin di platform X, Kamis (14/5).

Menurut Vautrin, Prancis menggelar operasi gabungan bersama para mitra, dan memberikan hasil otoritas yudisial di Fort-de-France, Martinique, sebuah wilayah seberang laut Prancis, dengan menangkap tujuh orang.

Pada Februari, komando militer di Polinesia Prancis mengatakan Angkatan Laut berhasil menyita lebih dari 2,4 ton kokain dari sebuah kapal di Samudra Pasifik. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA
