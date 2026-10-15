Angkie Yudistia Dukung Langkah Gibran Buka Istana bagi Anak Penyandang Disabilitas

jpnn.com, JAKARTA - Pegiat isu disabilitas Angkie Yudistia mengapresiasi langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang membuka ruang bagi anak-anak penyandang disabilitas dari Komunitas Aku Menari di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (15/10).

Dalam audiensi tersebut, Wapres menyampaikan dukungan terhadap aktivitas Komunitas Aku Menari yang menjadi ruang bagi anak-anak penyandang disabilitas untuk mengembangkan minat, bakat, dan kepercayaan diri melalui seni.

Wapres juga menawarkan penggunaan auditorium di lingkungan Istana Wakil Presiden sebagai tempat latihan setelah mengetahui komunitas tersebut selama ini masih menyewa dan berpindah-pindah lokasi.

Menurut Angkie, langkah tersebut membawa pesan penting bahwa ruang negara terbuka bagi seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali.

“Saya melihat langkah Mas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai sebuah pesan kepemimpinan yang memiliki makna mendalam. Karena sesungguhnya, Istana bukan hanya simbol kekuasaan, tetapi juga simbol harapan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali,” kata Angkie, Kamis (15/10).

Bagi Angkie, kesempatan anak-anak penyandang disabilitas hadir dan menunjukkan potensinya di Istana juga menjadi bentuk pengakuan terhadap posisi mereka yang setara sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

“Ketika anak-anak penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan untuk hadir dan menunjukkan potensinya di ruang kenegaraan, kita sedang membangun sebuah pesan bahwa setiap anak Indonesia memiliki tempat yang setara dalam perjalanan bangsa ini,” ujarnya.

Angkie mengatakan, kehadiran seorang pemimpin secara langsung juga dapat memberikan dampak besar terhadap kepercayaan diri anak.