menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Bangkok United Waspada! Persib Bandung Siap Guncang Negeri Gajah Putih

Bangkok United Waspada! Persib Bandung Siap Guncang Negeri Gajah Putih

Bangkok United Waspada! Persib Bandung Siap Guncang Negeri Gajah Putih
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung siap menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Bangkok United di laga kedua Grup G AFC Champions League Two (ACL Two).

Menurut jadwal, pertandingan Bangkok United vs Persib akan digelar di Stadion Pathum Thani, Rabu (1/10/2025) pukul 19.15 WIB.

Tantangan Berat di Negeri Gajah Putih

Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan bahwa laga ini tak akan mudah. Apalagi, Maung Bandung tampil di tengah jadwal kompetisi yang padat.

Baca Juga:

"Kedua tim sedang dalam kondisi cukup lelah. Kami bermain tiga hari lalu, Bangkok juga baru bermain dua hari lalu, ditambah perjalanan jauh ke sini," ujarnya.

Optimisme di Tengah Jadwal Padat

Meski dihadapkan pada kondisi padat dan melelahkan, Persib tetap optimistis.

Hodak percaya seluruh pemain akan tampil maksimal demi meraih hasil positif di hadapan pendukung Bangkok United.

Baca Juga:

"Dengan kondisi pemain yang lebih lengkap, saya yakin tim akan lebih baik. Kami akan mengerahkan semua kemampuan untuk meraih kemenangan," tambah Hodak.

Persaingan Ketat di Grup G

Pelatih asal Kroasia itu juga menyoroti persaingan ketat di Grup G. Menurutnya, setiap tim memiliki peluang besar untuk lolos ke fase selanjutnya.

Persib Bandung siap menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Bangkok United di laga kedua Grup G AFC Champions League Two (ACL Two).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI