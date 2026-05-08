Angkutan Lebaran 2026 Berjalan Baik, Menhub Apresiasi Kinerja ASDP

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memberikan apresiasi atas kinerja PT ASDP Indonesia Ferry selama penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 yang dinilai berjalan baik, khususnya pada lintasan utama Merak–Bakauheni.

"Pengelolaan arus kendaraan dan penumpang yang semakin tertata, penguatan koordinasi lintas stakeholder, serta optimalisasi layanan dinilai berhasil menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik dan arus balik," ujar Dudy.

Sepanjang periode mudik H-8 hingga H+8 pukul 06.00 WIB, total penumpang pada 15 lintasan pantauan nasional mencapai 4,72 juta orang atau meningkat 6,6% dibandingkan tahun lalu.

Sementara itu, jumlah kendaraan yang menyeberang tercatat sebanyak 1,21 juta unit, naik 8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan tersebut mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat yang diimbangi dengan pengelolaan layanan penyeberangan yang optimal selama Angkutan Lebaran 2026.

Meski demikian, pemerintah juga mencermati perlunya penguatan layanan pada sejumlah lintasan strategis lain seperti Ketapang–Gilimanuk yang masih menghadapi tantangan kepadatan logistik dan kondisi akses jalan.

Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan bersama ASDP akan terus memperkuat langkah antisipatif melalui optimalisasi pola operasi kapal, pemanfaatan pelabuhan penyangga, hingga pengembangan skema layanan yang lebih adaptif.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo menuturkan apresiasi pemerintah menjadi motivasi bagi perseroan untuk terus melakukan pembenahan layanan secara berkelanjutan.