Angkutan Ritel Tumbuh, KAI Logistik Layani Lebih dari 2 Juta Kiriman Hingga Juli 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) mencatatkan pertumbuhan positif pada bisnis angkutan ritel melalui KAI Logistik Express sepanjang 2026.

Hingga Juli 2026, layanan KAI Logistik Express telah melayani lebih dari 2 juta kiriman paket dengan total volume mencapai sekitar 41.980 ton, meningkat 15 % dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar 36.367 ton

Ferdian Pardosi, VP of Commercial KAI Logistik mengatakan pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pengiriman yang mampu memberikan kemudahan, keandalan, serta konektivitas antardaerah.

Tak hanya melayani pengiriman paket, KAI Logistik Express juga menghadirkan layanan untuk berbagai komoditas yang menjadi kebutuhan masyarakat, termasuk pengiriman hewan peliharaan dan sepeda motor yang juga menjadi komoditas pengiriman utama yang dilayani KALOG Express.

“Pertumbuhan angkutan ritel hingga Juli 2026 menjadi salah satu indikator positif bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan logistik yang mudah diakses dan memiliki jaringan luas terus meningkat. Kami melihat momentum ini sebagai peluang untuk terus memperkuat kualitas layanan sekaligus menghadirkan solusi logistik yang semakin relevan dengan kebutuhan pelanggan," ujar Ferdian.

Dari keseluruhan layanan pengiriman, paket masih menjadi komoditas dengan volume pengiriman terbesar, yakni mencapai sekitar 1,78 juta kiriman hingga Juli 2026.

Selanjutnya, layanan pengiriman hewan mencatat sekitar 107 ribu kiriman. Sementara itu, pengiriman sepeda motor mencapai sekitar 88 ribu unit, dengan volume pengiriman tertinggi tercatat pada Juli 2026.

Peningkatan tersebut turut dipengaruhi oleh meningkatnya mobilisasi masyarakat seiring dimulainya tahun ajaran baru di perguruan tinggi.