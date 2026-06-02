Anies Baswedan Sebut Dino Patti Djalal Bukan Pejabat Karbitan

jpnn.com - JAKARTA - Satu dari tiga kompetitor Pilpres 2024 Anies Baswedan angkat bicara terkait polemik antara diplomat senior Dino Patti Djalal dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang belakangan menjadi sorotan publik.

Melalui unggahan di X pada akun @aniesbaswedan, Anies memberikan pembelaan terhadap Dino dengan menyoroti rekam jejak panjang mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) tersebut di dunia diplomasi.

Anies mengaku pertama kali mendengar nama Dino saat masih menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Menurut dia, Dino saat itu dikenal sebagai diplomat muda yang mampu membela kepentingan Indonesia di forum internasional.

"Saat masih kuliah di UGM, saya mendengar kabar seorang diplomat muda Indonesia di London berani tampil di BBC World Debate, berhadapan dengan diplomat senior Ramos Horta, di saat atmosfer internasional sedang menyudutkan Indonesia," bunyi unggahan di @aniesbaswedan, Selasa (2/6).

"Di situlah pertama kali saya mendengar namanya: Dino Patti Djalal," imbuh bekas Gubernur DKI Jakarta itu.

Anies juga mengenang pertemuannya dengan Dino ketika menempuh pendidikan doktoral di Illinois, Amerika Serikat.

Menurut dia, Dino menunjukkan kapasitas sebagai diplomat yang cerdas, komunikatif, dan mampu menangani persoalan kompleks dengan tenang.