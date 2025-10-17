menu
Anies Doakan Prabowo Diberi Keberanian Memilih yang Benar

Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengucapkan selamat kepada Presiden Prabowo Subianto usai pelantikan presiden. Foto: tangkapan layar Instagram @aniesbaswedan

jpnn.com, JAKARTA - Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ucapan itu diunggah oleh Anies Baswedan dalam akun Instagram resminya @aniesbaswedan, pada Jumat (17/10).

“Selamat ulang tahun dan panjang umur, Presiden @prabowo,” tulis Anies.

Anies menyebutkan bahwa dalam setiap amanah besar, tersemat doa banyak orang.

Dia juga mendoakan agar Prabowo diberikan petunjuk dan perlindungan oleh Allah SWT.

“Dan ketetapan hati dalam memilih yang benar di atas yang mudah, agar bangsa ini mampu melewati berbagai tantangan,” kata dia.

Diketahui, Anies sempat menjadi lawan Prabowo saat menyalonkan diri sebagai Calon Presiden pada 2024 lalu.

Selain Anies, sejumlah tokoh mengucapkan selamat ulang tahun ke-74 tahun kepada Prabowo Subianto.

