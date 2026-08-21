Anies-Puan, Anies-Pramono, atau Anies-Ganjar di Pilpres 2029?

jpnn.com - JAKARTA - PDI Perjuangan berpeluang menggandeng Anies Baswedan pada Pilpres 2029.

Hal itu diungkap peneliti senior dari Citra Institute Efriza.

Dia mengatakan Anies bukan nama baru dalam kalkulasi politik PDIP.

“Anies sempat dipertimbangkan PDIP pada Pilpres 2024 maupun Pilkada 2024. Pertimbangan itu bisa menguat jika Prabowo-Gibran diusung dua periode,” kata Efriza kepada JPNN.com, Jumat (21/8).

Menurut dia, Anies berpotensi menjadi pilihan alternatif PDIP.

Namun, kemungkinan, opsi pertama partai tersebut tetap terbuka untuk membangun kerja sama dengan Prabowo dan Gerindra.

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Jika kerja sama itu tidak terwujud, PDIP dapat menyiapkan poros lain dengan menggandeng figur eksternal.

Salah satu skenario yang mungkin muncul ialah duet Puan Maharani-Anies Baswedan.