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Anies-Puan, Anies-Pramono, atau Anies-Ganjar di Pilpres 2029?

Anies-Puan, Anies-Pramono, atau Anies-Ganjar di Pilpres 2029?
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Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - PDI Perjuangan berpeluang menggandeng Anies Baswedan pada Pilpres 2029.

Hal itu diungkap peneliti senior dari Citra Institute Efriza.

Dia mengatakan Anies bukan nama baru dalam kalkulasi politik PDIP.

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“Anies sempat dipertimbangkan PDIP pada Pilpres 2024 maupun Pilkada 2024. Pertimbangan itu bisa menguat jika Prabowo-Gibran diusung dua periode,” kata Efriza kepada JPNN.com, Jumat (21/8).

Menurut dia, Anies berpotensi menjadi pilihan alternatif PDIP.

Namun, kemungkinan, opsi pertama partai tersebut tetap terbuka untuk membangun kerja sama dengan Prabowo dan Gerindra.

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Jika kerja sama itu tidak terwujud, PDIP dapat menyiapkan poros lain dengan menggandeng figur eksternal.

Salah satu skenario yang mungkin muncul ialah duet Puan Maharani-Anies Baswedan.

Peluang PDIP menggandeng Anies Baswedan pada Pilpres 2029 dinilai masih terbuka, terutama jika Prabowo-Gibran...

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