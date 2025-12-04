Anies Sebut Banjir-Longsor di Sumatra Bencana Buatan Manusia, Netizen: Cari Panggung?
jpnn.com, JAKARTA - Pernyataan terbaru Anies Baswedan yang menyebut banjir di wilayah Sumatra sebagai bencana buatan manusia dan menuntut pelakunya diadili menuai reaksi keras dari warganet.
Alih-alih mendapat dukungan, Anies justru ‘dikuliti’ habis-habisan oleh netizen yang menganggapnya tidak konsisten dan hanya mencari panggung politik di tengah musibah.
Dalam sebuah video yang diunggah akun @cyberberita di Threads, Anies dengan tegas menyatakan banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Sumatra jangan sebut sebagai bencana alam.
"Itu bencana buatan manusia, dan pelakunya segera diadili,” komentar Anies, dikutip Kamis (4/12).
Pernyataan ini sontak memicu gelombang komentar sinis yang mengingatkan publik pada rekam jejak Anies saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Netizen ramai-ramai membandingkan sikap kerasnya sekarang dengan alasan-alasan yang pernah ia lontarkan saat ibu kota dilanda banjir.
“Jakarta banjir aja lu nyalahin air salah parkir, terus curah hujan juga salah,” tulis akun @agspnj___ dalam kolom komentar, yang disukai oleh puluhan pengguna lain.
Komentar ini secara telak menyindir pernyataan Anies di masa lalu.
Pernyataan Anies soal banjir-longsor di Sumatra sebagai bencana buatan manusia menuai reaksi keras dari warganet. Ada yang menyindir Anies sedang cari panggung
