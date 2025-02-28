Anji Batal Tampil di Semarang, Ini Sebabnya
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Anji terpaksa membatalkan jadwal panggung di Semarang pada 22 Desember 2025.
Dia bahkan mengumumkan pembatalan tersebut langsung di atas panggung dan di depan hadirin.
Bukan tanpa sebab, Anji tidak bisa tampil karena mengalami masalah pada pita suara.
Menurutnya, ini merupakan kejadian pertama yang dialami selama 20 tahun berkarier.
"Pertama kalinya dari 20 tahun berkarier di industri musik, batal manggung karena suara tidak bisa digunakan, dan mengumumkannya di atas panggung," ungkap Anji melalui akun miliknya di Instagram, Senin (22/12) malam.
Mantan vokalis Drive itu mengatakan dirinya harus segera menjalani pengobatan.
Oleh sebab itu, panggung tersebut menjadi penutup jadwal penampilan Anji pada 2025 ini.
"Harus berobat. Ini jadi event penutup di 2025 yang kontemplatif. Harus istirahat vokal, harus diobati alergi hidungnya dan lainnya," tambah pelantun Dia itu.
