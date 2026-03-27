Anji Ceritakan Kronologi Kepergian Sang Ibunda
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Anji menceritakan detik-detik kepergian mendiang ibundanya, Siti Sunardi.
Dia mengatakan, mendiang ibunya memang memiliki riwayat penyakit jantung dan ginjal.
Namun, kondisi Siti Sunardi justru terlihat begitu prima semenjak bulan Ramadan kemarin.
"Sejak Ramadan, terutama setelah Lebaran tuh Mama terlihat sehat karena beliau ketemu sama kakaknya, adik-adiknya, keponakannya, sepupunya banyak, ramai begitu," ujar Anji di TPU Mangun Jaya, Bekasi Timur, Jawa Barat, Jumat (27/3).
Kebahagiaan Siti Sunardi makin terasa tatkala menghadiri acara halal bihalal keluarga besarnya dari trah keturunannya pada Lebaran kemarin.
Anji menyebut, sang ibunda tak mengeluhkan kondisi kesehatannya kala itu.
"Mama saat itu gembira saja pokoknya, enggak ada keluhan," tuturnya.
Komunikasi Anji dan mendiang ibunya terjadi pada malam sebelum Siti Sunardi mengembuskan napas terakhir.
