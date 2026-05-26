menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Anji Ungkap Fakta Soal Pernikahan dengan Dena Desy

Anji Ungkap Fakta Soal Pernikahan dengan Dena Desy

Anji Ungkap Fakta Soal Pernikahan dengan Dena Desy
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anji menikah dengan Desy. Foto: Instagram/henrykurniaadhi.lbf

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Anji Manji mengungkap fakta terkait pernikahan dirinya dengan Dena Desy.

Menurutnya, pernikahannya merupakan salah satu langkah menjalankan wasiat dari ibunda, Siti Sundari yang berpulang 26 Maret 2026.

"Menjalankan Wasiat. 2 hari sebelum berpulang, Mama bilang 'Segerakanlah menikah dengan Desy'. Beberapa jam sebelum berpulang pun, Mama bicara sama Mas @lukitoyusup, personal assistant saya, supaya saya segera menikah," ungkap Anji melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Baca Juga:

"Sebenarnya, Mama adalah salah satu model MV lagu baru saya, KAU. Tapi takdir berkata lain, Mama berpulang 3 hari sebelum tanggal shooting. Jadi selain menemukan tempat pulang, pernikahan dengan @desyskalit adalah menjalankan wasiat," lanjutnya.

Selain itu, Anji menyatakan bahwa pernikahan dirinya dan Dena Desy sejatinya digelar secara tertutup.

Akan tetapi, kabar bahagia dari mantan vokalis Drive tersebut tetap disebarluaskan oleh tamu yang hadir.

Baca Juga:

"Seharusnya sifatnya private, makanya diadakan di rumah. Bahkan dari keluarga besar, saya hanya mengundang Pakde (kakaknya Mama) untuk menjadi saksi. Saya tidak ada post apa pun. Namun apa daya, para sahabat yang datang tidak mampu menahan keinginan untuk membagikan kabar bahagia ini. Terjadilah," beber pelantun Kau itu.

Sebagai penutup unggahan, Anji memohon doa untuk pernikahan dirinya dan Dena Desy.

Penyanyi Anji Manji mengungkap fakta terkait pernikahan dirinya dengan Dena Desy.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI