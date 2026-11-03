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Anjlok 2,5% Pada Perdagangan Sesi Pertama, IHSG Turun ke Level 4.950

Anjlok 2,5% Pada Perdagangan Sesi Pertama, IHSG Turun ke Level 4.950
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Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan jual signifikan pada sesi perdagangan pagi hari ini, Selasa, (3/11). Foto/Ilustrasi: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan jual signifikan pada sesi perdagangan pagi hari ini, Selasa, (3/11).

Berdasarkan pantauan data Google Finance, indeks secara mendadak anjlok jelang penutupan sesi pertama perdagangan.

Pada pukul 11:59, IHSG tercatat merosot tajam sebesar 2,62 persen atau setara dengan penurunan 133,77 poin.

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Akibat koreksi drastis tersebut, posisi indeks saat ini berada di level 4.963,06 menjelang waktu istirahat siang (lunch break).

Padahal, pergerakan harian pasar saham sempat dibuka di zona hijau pada awal perdagangan.

Angka pembukaan (open) tercatat berada di level 5.126,53, sedikit di atas posisi penutupan sebelumnya (previous close) yang berada di angka 5.096,83.

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Sepanjang sesi pagi sebelum terjun bebas, indeks sempat mencatatkan titik tertingginya (high) di level 5.143,58.

Namun, arah pergerakan berbalik drastis hingga menyentuh titik terendah harian (low) di level 4,950.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan jual signifikan pada sesi perdagangan pagi hari ini, Selasa, (3/11).

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