ANKER soundcore Luncurkan Liberty 5 Pro Series di Indonesia

jpnn.com - ANKER soundcore resmi meluncurkan ANKER soundcore Liberty 5 Pro Series. Produk itu merupakan generasi terbaru true wireless earbuds.

Produk tersebut menghadirkan terobosan baru dalam teknologi audio melalui konsep “Earbuds That Think”.

Dirancang untuk para profesional modern yang aktif dan selalu terhubung, Liberty 5 Pro Series menghadirkan pengalaman komunikasi yang lebih jernih, produktivitas yang lebih praktis, serta kualitas audio premium dalam satu perangkat.

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Mengusung konsep "Earbuds That Think", Liberty 5 Pro Series dirancang untuk membantu pengguna tetap fokus saat bekerja, produktif saat bepergian, dan terhubung di berbagai situasi sepanjang hari.

Liberty 5 Pro Series dirancang untuk mendukung gaya hidup modern yang semakin dinamis.

Dengan teknologi “Thus™ AI Chip yang menjadi fondasi utama, memungkinkan Liberty 5 Pro Series menghadirkan berbagai fitur cerdas dalam satu perangkat.

Dengan kemampuan pemrosesan AI langsung di dalam earbuds, teknologi ini mampu menganalisis lingkungan sekitar secara real-time untuk mengoptimalkan kualitas panggilan, peredaman kebisingan, hingga pengalaman mendengarkan yang lebih personal.

“Ini merupakan langkah penting dalam evolusi perangkat audio dari sekadar alat mendengarkan menjadi smart companion yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan pengguna,” ujar GTM Manager soundcore Indonesia Elvin Darwin dalam keterangannya.