jpnn.com, JAKARTA - Suasana sidang terbuka wisuda sesi keempat Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Minggu (29/10/26), diwarnai refleksi kritis sekaligus kisah personal saat wakil wisudawan, Annisa Sofia Zahra menyampaikan pidato mewakili para lulusan.

Mahasiswi Program Studi D3 Otomotif dan Alat Berat Fakultas Teknik angkatan 2023 tersebut membuka pidatonya dengan menegaskan sikapnya sejak awal.

"Saya tidak akan mengatakan bahwa kita adalah bangsa yang besar, saya juga tidak akan menyalahkan bahwa semua huru-hara yang terjadi di kehidupan kita adalah ulah antek-antek asing," ujar Annisa.

Sebagai satu-satunya mahasiswi di angkatannya, Annisa menuturkan posisinya sebagai minoritas di lingkungan akademik yang didominasi laki-laki.

Dia memaparkan bahwa sejak program studi tersebut berdiri pada tahun 2000 hingga sekarang 2026, hanya tercatat dua mahasiswi yang menempuh pendidikan di sana, yakni dirinya angkatan 2023 dan seniornya, Siti Maryam, angkatan 2021.

Menjalani perkuliahan di bidang otomotif dan alat berat, ungkap Annisa, menuntut kesiapan fisik maupun mental karena praktik lapangan kerap mengandalkan tenaga.

Ia mengaku sempat diliputi rasa pesimis akibat perbedaan kekuatan fisik, psikologis, hingga pola pikir dan pendekatan pemecahan masalah dibandingkan rekan-rekan laki-lakinya, namun keraguan itu perlahan terjawab berkat dukungan, sikap suportif, serta toleransi teman seangkatannya.

Annisa menyontohkan pengalaman praktik pada semester tiga saat membuka control valve menggunakan obeng ketok, ketika rekan-rekan laki-lakinya membantu melonggarkan baut dan menyesuaikan kekuatan tangan agar ia dapat menyelesaikannya. Baginya, stereotip gender tidak seharusnya membatasi ruang aktualisasi diri perempuan, termasuk untuk berkiprah sebagai teknisi maupun insinyur.